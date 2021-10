Las culturas hispanas celebran la herencia

Share via Email

De Hispanic Heritage Month es un periodo de 30 días desde el 15 de septiembre hasta el 15 de octubre en donde se brinda honor a las herencias hispanas y para reconocer los logros y contribuciones de los campeones hispanoamericanos que han inspirado a otros a alcanzar el éxito.

El mes Nacional de la Herencia Hispana fue proclamado por primera vez por el Presidente George Bush el 14 de septiembre de 1989. Desde entonces todos los presidentes han emitido una proclamación Presidencial para conmemorar el mes de la Herencia Hispana.

“ ¡Me parece espectacular! Me encanta poder celebrar mi herencia, mi cultura y nuestra comida. Me da mucho orgullo ser hispana. Hay muchas cosas con las que contribuimos en el mundo,” Diana Chavira dijo.

Juan Daniel Mosquea Aristy tiene 18 años, nació y creció en Santo Domingo capital de República Dominicana. Mosquea es freshman e integra el equipo de baseball en Seward County Community College y busca obtener un título en la carrera de Sport Management.

El se encuentra en los Estados Unidos ( Liberal) porque Seward le ofreció una scholarship que le permite continuar con su carrera como beisbolista y a su vez también seguir con sus estudios. En países de sudamérica o centroamérica este tipo de oportunidad no existe ya que si uno se quiere dedicar por completo al deporte es muy probable que no pueda continuar una carrera universitaria o viceversa si uno se quiere dedicar completamente a una carrera universitaria es muy difícil competir a nivel profesional en algún deporte.

“Venir a U.S. no fue un proceso tan difícil” dijo Mosquea. El aclaro que ya tenía la visa que le permite entrar al país por lo que eso no fue un problema. Lo difícil fue encontrar todos los papeles de la secundaria que muestran que clases tomar y las notas que obtuvo en cada clase. Este es un proceso que normalmente lleva un poco de tiempo dependiendo de la escuela secundaria.

También Mosquea aclaro “tengo un manager que me ayudó a contactar al head coach del equipo de béisbol de seward” y desde ahí comenzaron a comunicarse y él empezó a mandar videos así fue cómo lo reclutaron.

“Es muchísima la diferencia de cultura de acá con mi país,” dijo Mosquea. Comentó que la personas en su país tienen un trato un poco más diferente a comparación de las personas que son de Estados Unidos, “las personas en mi país son un poco más sociables y comparten mucho más cosas”.

También aclaró que la comida es muy diferente y que la música también pero que de apoco se va acostumbrando.

Daniel cree que la debilidad de vivir en los Estados Unidos es estar lejos de su casa, de su familia y de sus amigos y que se está adaptando a depender de él mismo. Y como fortaleza dice que el venir acá (SCCC) le da muchas oportunidades tanto en lo deportivo como en lo académico. “Voy a aprovechar al máximo esta oportunidad,” dijo Daniel.

Mosquea también habló sobre el mes Nacional de la Herencia Hispana y dijo “ me parece muy bueno que se celebre este mes”. Además comenta que está bueno que las personas sean reconocidas por lo que son y por su cultura. El que se le de un espacio a esas personas que están lejos de sus hogares o lejos de su familia conmemorando su cultura te acerca un poco más a ellos. Daniel concluyó diciendo “ Es increíble que en un país como Estados Unidos se celebre este mes, me recuerda y me acerca a mi casa”.